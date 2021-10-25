İBB yağmalanıyor! Şirketlere atanan 101 kişiden 91’i CHP’de aktif üye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin ittifak ortakları tarafından parsellendiğini belirtti. Kaynar Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesini, koalisyon ortakları arasında daire başkanlıkları ve şirketler bazında paylaşmışlar. Koalisyon ortaklarından birine düşen Ağaç A.Ş.' de 2018 yılında 500 kişi çalışırken, bugün bu şirkette 4 bin kişi çalışıyor. İBB adeta yağmalanıyor" ifadelerini kullandı.



Kaynar ayrıca İBB'de yaşanan diğer usulsüzlükleri ise şu şekilde sıraladı:





*Eylül 2021 itibariye 13 bin 312 kişi çıkartıldı 44 bin 995 kişi işe alındı. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir kurumunda bu kadar haksız kıyım yapılmadı

*Mahkeme kararlarına rağmen personeller işe iade edilmiyor. Haksız ve hukuksuz yere işten çıkartılan işçiler nedeniyle mahkemenin verdiği kararlar da uygulanmadığı için 8 aymaaşa kadar işe iade etmeme cezası 4 maaş boş geçen süre tazminatı ve ayrıca usulsüz işçi çıkardığı için ceza ödemek zorunda kalıyor



* İBB 'de ihtiyaç fazlası personel var diyen İBB başkanı 2 yılda İBB 'ye 44 bin 995 kişi işe almış. İhtiyaç fazlası diye işten atıyor, Yerine 4 kat daha fazlasını alıyor. İBB'nin yaklaşık 85 bin çalışanı vardı. Bu sayıyı fazla gören kişinin, 2 yılda bu sayının yarı kadar daha kişiyi işe almasını neyle izah edeceğiz. Şu anda sayı 110 binin üzerinde.



* 'İşçi alırken yüzde 35 CHP'den, yüzde 25 İYİ Parti'den, yüzde 15 diğer ortaklardan, yüzde 25 de kariyer merkezinden alıyoruz' diye konuşanlar durumu epey abartmışlar. Koalisyon ortakları arasında yapılan paylaşım sonucu ortaklardan birine düşen şirkette 2018 yılında 500 çalışan varken, şimdi bu şirkette çalışan sayısı 4 bine yükselmiş.



* Engelli kadrosundaki, doğum iznindeki ve kanser tedavisi olan personeller bu süreçte işinden edildi.



*Memurları işten atamadıkları için mobing uygulayarak yıldırma politikası güdüyorlar. Liyakatten bahsedenler, belediyenin yönetici kadrosunun tamamını değiştirdiler. Bunların içinde hiç mi liyakatli insan yoktu? Hatta kendi atadıklarını bile değiştirdiler. Niye koalisyon ortakları kadro istiyor, dağılımda bazen anlaşmazlıklar çıkıyor. 4 defa değişen daire başkanı var. İstanbul'un en önemli sorunu ne? Ulaşım.



Ulaşım Daire Başkanı 20 ayda 4 defa değişti.



*CHP'nin son seçimlerdeki ilçe belediye başkan adayları ya İBB'de Daire başkanı oluyor ya da şirketlere Yönetim Kurulu üyesi oluyor. İşin ilginç yanı, bu kişilerin atandıkları görevle ilgili mesleki birikimleri ve eğitimleri de yok. Liyakat dedikleri bu.





*İBB'nin şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısı, 2019 yılında toplam 359 kişiyken 2020 yılında bu sayı 460'a yükseltilmiş, 101 yeni Yönetim Kurulu üyeliği oluşturulmuş. Mevcut Yönetim Kurulu üye sayısının yüksek olduğundan şikâyet eden başkan, salgın sürecinde faaliyetleri azaldığı halde 28 şirketin 27'sinde Yönetim Kurulu üye sayısını artırmışlar. Şirket Yönetim Kurulu üyelikleri siyasi rant dağıtım aracı olarak kullanılarak Belediye şirketleri zarara uğratılmıştır. Atanan 101 kişiden 91 tanesi CHP'de aktif üye ve parti çalışanı olduğu tespit edildi.



*İBB 'de danışmanlardan oluşan ayrı bir yönetim ağı oluşturulmuş. Belediyede ve Şirketlerde bu danışmanlardan habersiz yaprak kımıldamıyor. Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve şirketlerin Genel Müdürleri göstermelik yönetici. Tüm kararları danışmanlar alıyor, talimat veriyor, resmi yöneticiler uygulamak zorunda. İtiraz edenin anında görevine son veriliyor ya da istifa etmek zorunda kalıyor.