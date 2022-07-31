İBB yapmadı, Başakşehir Belediyesi tamamladı

Başakşehir Belediyesi, eğitim, kültür sanat, sağlık ve spor yatırımlarının yanı sıra ulaşım yatırımlarıyla da Türkiye'nin öncü belediyesi konumuna geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yapmadığı 6 bin 200 metre uzunluğundaki 3 Nolu Yol, Başakşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. İlçe ulaşımında büyük öneme sahip yeni yolda test sürüşü yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir ve Ziya Gökalp mahalleleri üzerinden TEM Otoyolu'na bir bağlantı yolu daha kazandırdıklarını söyledi. Kartoğlu, "Yeni müjde vermek istiyorum. Hürriyet Bulvarı Bağlantı Yolu'nu hizmete açtık, Melikgazi Bağlantı Yolu'nda sona yaklaştık" dedi.