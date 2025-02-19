İBB yine yetersiz kaldı

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı megakentte yine çileye dönüştü. Meteoroloji'nin bütün uyarılarına rağmen İBB gerekli önlemleri almadığı için İstanbullular perişan oldu. Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazıları da kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Hasdal'da kar nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına çekti. Karın şiddetini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy'de görüş mesafesinin düşmesi, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı. İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular mağdur olurken, uzun araç kuyruğu oluştu. Buz pistine dönen yollarda onlarca kaza yaşandı. Vatandaşlar, beklenen desteğin gelmemesi nedeniyle İBB yönetimine tepki gösterdi. Kentteki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.