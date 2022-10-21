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Giriş Tarihi: 21.10.2022

İBB yönetimi dev projeyi adeta çürümeye terketti

Tuzla’da yüzde 90’ı tamamlanan muhteşem çevre projesine İBB yönetimi 40 aydır bir çivi bile çakmadı

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İBB yönetimi dev projeyi adeta çürümeye terketti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbul'da bir ilk olan ve 2019 yılında yüzde 90'ı biten Tuzla'daki 'Benim Köyüm Benim Çiftliğim' projesinin yapımını durdurdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yerel seçimlerin üzerinden 40 ay geçmesine rağmen, İBB projelerinin kaderine terk edilmesi nedeniyle eskidiğini belirtti. Yazıcı, içerisinde ahır hayvanları, kümes hayvanları, sebze-meyve bahçeleriyle çiftlik hayatı sunması planlanan; piknik alanları, çocuk oyun alanları gibi rekreatif alanları da barındıran projede de ilerleme kaydedilmediğini söyledi. 2018 yılında, eski çöp alanının rehabilitasyonu ile elde edilen 200 bin metrekareden fazla alana kurulan muhteşem çevre projesinin bitirilmesini talep ettiklerini belirten Yazıcı şunları söyledi: "İBB hafif silkinse bitecek olan bir iş. Benim Köyüm, Benim Çiftliğim projesi İstanbul için önemli bir projedir. Şehir hayatında çocuklarımızın çiftlik hayatını görebilmeleri için çok kıymetli. Proje açılmadan eskiyor. Yazıktır, günahtır. Oraya milyonlarca para harcanmış ve belli bir noktaya gelinmiş. Böylesine bir projenin bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

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İBB yönetimi dev projeyi adeta çürümeye terketti
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