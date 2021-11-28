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Giriş Tarihi: 28.11.2021

İBB yönetimi, iki yılda metro yapımında sıfır çekti

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İBB yönetimi, iki yılda metro yapımında sıfır çekti
İstanbul'da aynı anda 10 metro hattı çalışması yapıldığını duyuran İBB yönetimi, resmi evrak olan performans kitapçığına yapılan metro hatları için 2020-2021'de '0' kilometre olduğunu yazdı.
2022 yılı Mali Bütçesi görüşmelerinde konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, yönetimin ulaşım konusunda sınıfta kaldığını dile getirdi. 'Metro konusunda kendi karnenizi kendiniz yazmışsınız zaten' diyen Göksu, "2020 senesi için 2.2 kilometre yeni raylı sistem projesini planlayıp performans programına yazmıştınız ama sene sonu geldiğinde bakmışsınız ki elde var sıfır. 2021 senesi için ise hızınızı alamayıp 33.07 kilometre yeni metronun yapımına başlanacağını performans programına yazmıştınız. Gelmişiz senenin sonuna elde var yine sıfır. 2022 senesi için ise planladığınız toplam yeni metro inşaatı miktarı 2.6 kilometre. Sayın Başkan'a soruyorum: Seçim sürecinde 'İstanbul'un metro ağını iki katına çıkaracağım' diye söz verdiniz mi? Söz verdiyseniz hani sözünüzün gereği? Allah aşkına döneminizde 1 kilometre yeni metro projesi başlattınız mı?" dedi.

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İBB yönetimi, iki yılda metro yapımında sıfır çekti
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