‘İBB yönetimi, LGBT propagandası yapıyor’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı 3'üncü toplantısı Saraçhane'de gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi İBB Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanı Şeyma Aktaa, İBB yönetimi tarafından hazırlanan ve dağıtılan 'İstanbul Bülteni'nin Aralık-Ocak-Şubat sayısının kapağında LGBT bayraklarına ve renklerine yer verilmesi üzerine başkanlık makamına soru önergesi verdi. İBB yönetiminin yazılı ve görsel kaynakları kullanıp LGBT propagandasını dozunu artırarak devam ettirdiğini belirten Aktaa, "Artık İBB İstanbul Bülteni kapak fotoğrafı ve içeriğiyle evlere, okullara, kurumlara LGBT propagandasını ücretsiz yapmaya başlamıştır. Metrodaki reklamlar, üçüncü cinsiyet içeren anketler, İBB'nin İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunduğu küresel destekli 'Gökkuşağı Projesi Dergisi', çocuklara yönelik sakıncalı içerikler, LGBT propagandası yapan kitaplar ile İBB yönetiminin vizyon ve misyonu ortadadır" ifadelerini kullandı. 'Milletimiz, geleceğimiz ve çocuklarımız kuşatma altına alınmak istenmektedir' diyen Aktaa, "LGBT ile ilgili uluslararası işbirliklerinizi, beraber çalıştığınız LGBT projeleri üreten sivil toplum kuruluşlarını açıklar mısınız? LGBT propagandasıyla ilgili beraber çalıştığınız sosyal medya içerik üreticilerini, gazetecileri ve sanatçıların isimlerini açıklar mısınız?" sorularını sordu.