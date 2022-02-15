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Giriş Tarihi: 15.2.2022

‘İBB, yüzde 23’lük doğal gaz kârından vazgeçsin

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‘İBB, yüzde 23’lük doğal gaz kârından vazgeçsin
İGDAŞ'IN abonelerine doğal gazı yüzde 23 kârla sattığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bu kârdan İstanbullular lehine vazgeçilmesini önerdi. İBB Meclisi Şubat ayı ilk birleşiminde konuşan Göksu, hükümetin tüm dünyada yaşanan enerji krizinden vatandaşları korumak için elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 sübvansiyon sağladığını belirterek "Devlet, elektrik ve doğal gazı sübvanse ederken siz Halk Ekmek'e zam yaptınız. Niye Halk Ekmek'i sübvanse etmediniz? Balıkçıyı sübvanse ediyorsunuz, İYİ Parti'yi sübvanse ediyorsunuz" dedi. İBB'ye bağlı İGDAŞ'ın doğal gazı vatandaşlara yüzde 23 kârla sattığını belirten Göksu, "Buyurun, varsa samimiyetiniz yapın. İGDAŞ'tan aldığınız yüzde 23 kârdan İstanbullular lehine vazgeçin, her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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‘İBB, yüzde 23’lük doğal gaz kârından vazgeçsin
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