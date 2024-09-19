İBB zabıtasından boykot afişine ceza

Pendik'te Erol Kaya Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin işletmecileri Ferhat Sevgi ve Mesut Çelik, İsrail'e tepki olarak kafenin ön cephesine, "Bu işletmede boykot ürünleri satılmamaktadır. Özgür Filistin" yazılı bir pankart astı.Bunun üzerine İBB zabıta ekipleri, işletmeye gelerek kafeye Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 52 lira para cezası kesti. Kafe ortaklarından Ferhat Sevgi, "Birisi şikayet etmiş. İBB mensupları ceza kesmiş olmak için ceza kesiyor. Bu bizim şeref madalyamızdır" dedi.İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da kesilen cezaya tepki gösterdi. Ceza tutanağını paylaşan Türkyılmaz, "Pendik'imizin güzel ve yürekli esnaflarından birine İBB zabıta tarafından ceza kesilmiş. Kabahat neymiş? Boykot afişi asmak. İBB'nin tüm tesislerinde boykot ürünleri satılıyor, kendilerine yakışanı yapmışlar" dedi.