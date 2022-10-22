İBB’de sendikal haklarını savunan işçiye dayak

İBB yönetimi bir kez daha darp skandalıyla gündeme geldi. İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de yaklaşık 2 yıldır çalışan Bilal Atan, sendikal haklarını savunduğu gerekçesiyle darp edildiğini iddia etti. Hastanede tedavisi süren Atan yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "Bir yıldır sendikal haklarımızı savunuyorum. Bu yüzden bölge şefi Müslim Turgut Özcan bana tavır aldı. Çağırılmam üzerine Yenikapı'ya gittim. Satılmış Tekke adında bir çavuş var. O 'İsmin ne?' diye sordu. İsmimi söyler söylemez sol kulağıma yumruğunu yapıştırdı. Beş dakika boyunca bana vurdu. Özcan da vurmaya çalıştı, 'Buradan birisinin ölüsü çıkacak' diyerek beni tehdit etti. Her türlü hakkımı savunacağım" dedi.