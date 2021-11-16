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Giriş Tarihi: 16.11.2021

İBB’deki temizlikçiden milyonluk dolandırıcılık

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İBB’deki temizlikçiden milyonluk dolandırıcılık
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir temizlik görevlisi, aklına girdiği onlarca çalışana güven verip yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptı. İBB'ye bağlı bir spor kompleksinde temizlikçi olarak çalışan Yunus K., belediyedeki arkadaşlarına yurtdışından ucuza telefon getirdiğini, yüksek meblağlara satarak kâr elde ettiğini anlatmaya başladı. İlk zamanlarda kendisine para veren arkadaşlarına faizli şekilde geri ödeme yapan Yunus K., bu kez daha fazla kazanç sağlayacaklarını söyleyerek yüksek meblağlarda para toplamaya başladı. Bir süre sonra işe gelmeyen Yunus K.'den haber alamayan İBB çalışanları, savcılığa suç duyurusunda bulundu. 1 milyon liraya yakın para topladığı ortaya çıkan Yunus K. hakkında soruşturma başlatıldı.

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İBB’deki temizlikçiden milyonluk dolandırıcılık
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