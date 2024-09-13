İBB’den havuz üyeliğine yüzde 150 zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyeye ait aylık yüzme havuzu üyeliği ücretinin 40 liradan yüzde 150 zamla 100 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. İBB Meclisi eylül ayı üçüncü oturumunda, belediyeye ait kapalı spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları, buz pistleri, konferans salonları, statlar, atletizm pistleri gibi spor tesislerinin kiralanmasıyla buralardaki spor etkinliği ücretlerine farklı oranlarda zam yapılmasına karar verildi. Yüzme havuzu üyeliği ayda 12 günlük ücreti 40 liradan yüzde 150 artışla 100 liraya, buz pisti saatlik kiralama ücreti 65 liradan yüzde 53,84 artışla 100 liraya, aquapark tek kişi giriş ücreti 35 liradan yüzde 57,14 artışla 55 liraya yükseldi. Aydınlatmasız açık halı saha saatlik ücreti 150 liradan yüzde 166,66 artışla 400 liraya, aydınlatmalı açık halı saha saatlik ücreti 250 liradan yüzde 140 artışla 600 liraya, kapalı halı saha ücreti 400 liradan yüzde 125 artışla 900 liraya çıktı.AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, farklı müdürlüklere ait yaklaşık 200 kalemden fazla hizmete yüzde 50'den yüzde 500'lere varan oranda fiyat artışı yapıldığını belirterek, "2024 yılı içinde yeniden cari enflasyon rakamlarının çok çok üstünde artırılması kabul edilemez. Bu nedenle yapılan ücret zamlarına muhalefet şerhi koyuyoruz." diye konuştu.