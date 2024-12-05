İBB’den şikâyetçi oldu

SALI günü Beylikdüzü istikametine giden metrobüste, rögar kapağının patlaması sonucu kırılan camdan yoladüşerek yaralanan 2 çocuk babası Emrah Aytiş, İBB hakkında suç duyurusunda bulundu. Sağ bacağında kırık, belinde çatlak, kolunda ise doku ezilmesi oluşan Aytiş, yaşanan kazanın sorumlusunun İBB olduğunu belirterek "Zaten maddi durumumuz kötüydü, daha da beter hale geldik. İBB'den bir kişi de kapımıza gelip 'Durumunuz nedir' diye sormadı. Bu durumun düzeltilmesini istiyoruz. Şikâyetçi oldum" dedi.