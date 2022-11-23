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Giriş Tarihi: 24.11.2022

İBB’den suya 12’nci zam talebi

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İBB’den suya 12’nci zam talebi
Eylül ayında İstanbullunun suyuna yüzde 40.38 oranında zam yapan İBB yönetimi 12. kez meclise su zammı talebiyle geliyor. 24 Kasım'da İSKİ Genel Kurulu toplantısında başkanlık makamı tarafından gönderilen gündem maddeleri arasında 'Su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri' yer aldı. Su zam talebi Tarife Komisyonu tarafından tadilen uygun görülecek ancak Cumhur İttifakı mecliste ara talep ederek zam oranını değerlendirecek. Değerlendirme sonucunda zam teklifi görüşülerek mecliste oylanacak. 13 Eylül'de meclisin 3'üncü kez olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağrılmasının ardından suya yüzde 40.38 zam yapılmış, su birim fiyatları 1'inci kademede 11.69 TL olmuştu.

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İBB’den suya 12’nci zam talebi
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