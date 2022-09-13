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Giriş Tarihi: 14.9.2022

İBB’den suya yüzde 40 zam

İBB yönetimi suya kademeli olarak yüzde 99.8 ila 188.12 oranında zam talep etti. AK Parti Grubu'nun itirazı sonrası zam talebi yüzde 40.38 olarak revize edildi. SU ücretleri konut 1'inci kademede 15 metreküpe kadar kullanımda 11.69 lira, konut 2'nci kademede 16 metreküp ve üzerine 17.56 lira, iş yerlerine ise 31.44 lira olarak belirlendi

İBB’den suya yüzde 40 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, su fiyatlarına yüzde 40,38 oranında zam yapıldı. İSKİ 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün, İSKİ su ve atık su tarife teklifleri gündeme geldi.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN İTIRAZ
İBB yönetimi, İstanbulluların kullandığı suya kademeli olarak yüzde 99.8 ila yüzde 188.12 oranında zam teklifinde bulundu. Mecliste çoğunluğu bulunan AK Parti ve MHP gruplarının oluşturduğu Cumhur İttifakı meclis üyelerinin fahiş zam teklifine karşı çıktı. Teklifin ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İSKİ'nin teklifinin revize edilmesini talep ettiklerini aktardı.



8'İNCİ ZAM TALEBİ
Son 3 yıl içerisinde suya zam yapmak üzere CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ Genel Kurulu için 7 kez olağan, bugün (dün) dahil 8 kez de olağanüstü toplandıklarını aktaran Gökkuş, "Suyu ucuzlatacağız, alt yapı grubuna bedava vereceğiz diyen bir yönetim için bu tekliflerin İstanbul'a reva olmadığını düşünüyoruz. Biz, piyasa gerçekleri ve kurum arasında bir denge kurarak, meclisten önce yaptığımız toplantıda tüm grupların ortak teklifiyle İSKİ teklifinin revize edilmesini teklif ediyoruz" dedi. Teklifin ardından suya yüzde 40.38 oranında zam yapıldı. Böylece yeni su fiyatı konut 1'inci kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11.69 lira, konut 2'nci kademede 16 metreküp ve üzerine 17.56 lira, iş yerlerine ise 31.44 lira olarak belirlendi.



EN SON NİSANDA YÜZDE 49.9 ARTIRILMIŞTI
Seçim döneminde suyu ucuzlatma vaadine rağmen 3 yılda 11'inci zam talebiyle meclise gelen CHP'li İBB yönetimi, su birim fiyatlarına en son 5 Nisan'da gerçekleşen 2'nci olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nda yüzde 49.9 oranında zam yapmıştı. Nisan ayında yapılan zamla birlikte su fiyatı birinci kademede 8.33 liraya yükseltilmişti.

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