İBB’den suya zam

Seçim döneminde suyu ucuzlatma vaadinde bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, yine sözünde durmadı. Su fiyatlarına kullanım oranına göre yüzde 8.20 ila yüzde 47.33'lük zam yapıldı. İBB Meclisi'nin dün yapılan İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 2023 yılı su satış ve atık su bedeli tarife teklifi görüşüldü. İSKİ'nin teklifinde, konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademede 14.61 lira olan fiyatın yüzde 12.93 artışla 16.50, 2. kademede 30 metreküpe kadar 21.95 lira olan fiyatın yüzde 8.20 artışla 23.75 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 21.95 lira olan fiyatın da yüzde 47.33 artışla 32.34 lira olması önerildi. İş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 39.30 lira olan fiyatın yüzde 10 artışla 43.23 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 39.30 lira olan fiyatın yüzde 27.22 artışla 50 lira teklif edildi. Oy birliği ile kabul edilen zamlı tarife, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.