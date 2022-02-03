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Giriş Tarihi: 3.2.2022 11:44

İBB'den ulaşıma yüzde 92'ye varan zam oranı

AA
İBB’den ulaşıma yüzde 92’ye varan zam oranı

Kentteki otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan çeşitli İstanbulkartlar yüzde 92'ye varan oranda zamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre, 13 liradan 25 liraya yükselen Anonim İstanbulkart'ta yüzde 92 artış oldu.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi.

Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.

Öte yandan aralık ayında İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltilmişti.

İstanbulkart'ın internet sitesine zamlı fiyat tarifesi eklendi.

İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamada, İstanbulkart maliyetlerinin 35 lira seviyelerinde olduğu ifade edilerek, "Yönetimimizce alınan karar doğrultusunda bugün itibarıyla Anonim İstanbulkart fiyatı 25 lira olacak şekilde belirlenmiştir." denildi.

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İBB'den ulaşıma yüzde 92'ye varan zam oranı
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