İBB’nin 20 yıl ömür biçtiği beyaz yol dökülmeye başladı

YAMALI BOHÇA GİBİ

Ancak bir çok alanda olduğu gibi beyaz yol uygulamasında İBB'nin planları tutmadı. Yapılalı fazla bir zaman olmadan beyaz yol uygulaması yapılan metobüs yollarında döküntüler görülmeye başlandı. Avcılar Saadetdere metrobüs durağında bazı noktalarda beyaz yolun döküldüğü görüldü. 20 yıl ömrü olduğu belirtilen beyaz yol yapılan onarmayla birlikte yamalı bohça gibi görünmeye başlandı.