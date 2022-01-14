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Giriş Tarihi: 15.1.2022

İBB’nin acemi itfaiye ekibi sınıfta kaldı

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İBB’nin acemi itfaiye ekibi sınıfta kaldı
FATİH Balat'taki Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap bir binada dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Ancak yangına müdahale eden itfaiye erinin tecrübesizliği ve itfaiye araçlarının bakımsızlığı dikkat çekti. İtfaiye aracından bir türlü tazyikli su atılamazken, itfaiye eri de elindeki hortumu defalarca düşürdü. Sonuçta alevler tüm binayı sardı. Bir dönem dizi film çekimlerinde kullanıldığı öğrenilen bina kısa sürede küle döndü. Yangın 45 dakikada kontrol altına alınabilirken vatandaşlar tecrübesiz itfaiye ekibine tepki gösterdi.

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İBB’nin acemi itfaiye ekibi sınıfta kaldı
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