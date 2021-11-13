İBB’nin AK Parti dönemindeki toplu ulaşım verileri paylaşıldı



AK PARTİ İSTANBUL BAŞKANLIĞI VERİLERİ PAYLAŞTI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB'nin AK Parti döneminde en genç toplu ulaşım filosunun kurulduğunu aktararak sosyal medyadan veriler paylaştı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı resmi Twitter hesabından "İBB'nin AK Partili hizmet ve icraat yıllarında; 3.047 yeni otobüs, 1.999 yenilenen özel halk otobüsü, Toplam 6.510 araç ile Avrupa'nın en genç toplu ulaşım filosu olarak İstanbullulara hizmet verildi" ifadelerini kullandı.