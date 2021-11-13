İBB’nin AK Parti dönemindeki toplu ulaşım verileri paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bugüne toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve arızalar son dönemde vatandaşı isyan ettirdi. İETT otobüslerinin bakım ve onarımının doğru düzgün yapılmadığı için arızaların oluştuğuna dair iddialar ise AK Parti dönemindeki toplu ulaşımı akla getirdi.
AK PARTİ İSTANBUL BAŞKANLIĞI VERİLERİ PAYLAŞTI
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB'nin AK Parti döneminde en genç toplu ulaşım filosunun kurulduğunu aktararak sosyal medyadan veriler paylaştı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı resmi Twitter hesabından "İBB'nin AK Partili hizmet ve icraat yıllarında; 3.047 yeni otobüs, 1.999 yenilenen özel halk otobüsü, Toplam 6.510 araç ile Avrupa'nın en genç toplu ulaşım filosu olarak İstanbullulara hizmet verildi" ifadelerini kullandı.