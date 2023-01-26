İBB’nin cenaze aracı da yolda kaldı!

Bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almamaya devam ediyor. Haftanın neredeyse her günü bozulan metrobüs ve otobüsler sebebiyle zor durumda kalan İstanbullu, bu kez de yolda kalan cenaze aracı sebebiyle mağdur oldu.