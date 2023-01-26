Bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almamaya devam ediyor. Haftanın neredeyse her günü bozulan metrobüs ve otobüsler sebebiyle zor durumda kalan İstanbullu, bu kez de yolda kalan cenaze aracı sebebiyle mağdur oldu.
Bakımı yapılmayan cenaze aracını bozulunca vatandaşlar çareyi kendi çözümleriyle buldu.
Acılı aile üyeleri cenazeyi yetiştirmek için aracı itmek zorunda kaldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İBB'nin cenaze aracı da yolda kaldı! | Video