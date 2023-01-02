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Giriş Tarihi: 3.1.2023

İBB’nin Esenler Otogarı’ndaki fahiş zammına esnaftan protesto

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
İBB’nin Esenler Otogarı’ndaki fahiş zammına esnaftan protesto
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş. tarafından, otogarda bulunan yazıhanelere ve peronlara yüzde 100 oranında zam yapıldı. Fahiş zam oranını yüksek bulan otogar esnafı tepkisini gün boyu sürdürdüğü eylem ile gösterdi. İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş., kiraladıkları yazıhane ve dükkanları, alt kiracılara devrettikten sonra kira bedellerine yüzde 100 oranında zam yaptı. 10 bin TL olan kira bedelleri yazıhaneler için 20 bin TL'ye yükseltildi. Yazıhane sahipleri fahiş kira zamlarını protesto etti.

"YÖNETİM İSTİFA" SLOGANLARI
Esenler Otogarı esnafı dün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği eylemde fahiş zamlara tepki göstererek yüzde 100'e varan artış ile ilgili mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Otogar içinde yürüyüş yapan kalabalıktan 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.

ASIL EYLEM ÇARŞAMBA
Zam oranlarına isyan eden otogar esnafı, Boğaziçi Yönetim A.Ş'ye tepkilerini çarşamba günü saat 13.00'da tüm otogar esnafları ve yönetimi olarak daha güçlü duyuracaklarını söyledi.

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İBB’nin Esenler Otogarı’ndaki fahiş zammına esnaftan protesto
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