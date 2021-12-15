İBB’nin fahiş su zammına Cumhur İttifakı ‘dur’ dedi

CHP’li İBB yönetiminin suya yüzde 96’lık zam teklifine Cumhur İttifakı itiraz etti. AK Parti ve MHP oylarıyla zam oranı yüzde 17.8’e düşürüldü
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde su fiyatlarına yüzde 17.80 oranında zam kararı alındı. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 2. Başkanı Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Kurul gündeminin ilk maddesinde su zammı görüşüldü. İBB'nin CHP'li yönetimi 2 buçuk yılda 7'nci kez suya zam talebinde bulundu. Yüzde 57.38 ve her ay TÜFE oranında zam yapılması teklifini AK Parti ve MHP grupları (Cumhur İttifakı) kabul etmedi. Su fiyatlarında 2021 yılı geneli için yüzde 36.20 oranında düzeltme önerdi. CHP ve İYİ Parti gruplarının karşı çıktığı teklifte İnsani Su Kullanım Hakkı'nı kaldıran İBB yönetiminin su fiyatlarında istediği 57.38'lik zamla birlikte yıllık yüzde 96 zam istediği ortaya çıktı. AK Parti grubu adına konuşan Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, "İSKİ Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tarife teklifinde, 1 Ocak 2021'de yürürlükte olan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Fiyatı için yüzde 57.38 zam oranına ilaveten her ay TÜFE oranında da zam yapılması teklifinde bulunulmuştur. Ayrıca İnsani Su Hakkı İndirimi kaldırılarak konutlardaki su satış bedellerine yüzde 25 ilave gizli zam yapılmıştır.
Böylece 1 Ocak 2021'deki su fiyatına konutlarda toplamda yüzde 96 oranında zamma ilaveten TÜFE oranında aylık artış teklif edilmiştir. Bu teklifi kabul edilemez buluyoruz. AK Parti ve MHP Grubu olarak yürürlükte olan tarifelere 2021 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20'ye göre belirlenmesini öneriyoruz" dedi. Hidayet Erdöl, eylül ayında su fiyatlarına yapılan yüzde 15.62'lik zammında yeniden değerleme oranından düşürülmesinin ardından yeni zam oranı ve fiyatın ortaya çıkacağını kaydetti. Yapılan oyalamada İSKİ'nin yüzde 88'e ulaşan zam teklifi reddedilirken, Cumhur İttifakı'nın yüzde 17.8'lik düzeltme teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin mecliste kabul edilen teklifine göre Konut 1'inci Kademe (0-15 metreküp) su satış fiyatı 5.56'dan 6.55 liraya, Konut 2. Kademe (16 metreküp ve üzeri) 8.35 liradan 9.83 liraya, işyeri 14.95 liradan 17.61 liraya, ortak sayaç/inşaat şantiyesi 9.83 lira, 5216 ve 6360 Sayılı kanunlarla mahalle olan yerlerdeki konut tarifesi 1.39 liradan 1.63 liraya yükseltildi. Öte yandan İSKİ Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılan İnsani Su Kullanım Hakkı, Cumhur İttifakı'nın çabalarıyla yeniden kabul edildi.