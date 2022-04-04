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Giriş Tarihi: 5.4.2022

İBB’nin fahiş zam talebi reddedildi

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İBB’nin fahiş zam talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşıma yüzde 50, servis araçlarına yüzde 40 zam teklifi UKOME’de reddedildi. Ulaştırma Bakanlığı, “İstenen zam kamu yararına aykırı, vatandaşa zulüm” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle toplu taşıma araçlarına yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam talebinde bulundu. Söz alan Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, fiyatlarda ve formülasyonda oynama yapıldığını belirterek, taksi, minibüs ve dolmuşlarda yüzde 32 zam yapılmasını, İETT'de ise tam biletin 6.50 lira olmasını önerdi. Serdar Yücel, "Burada, 8 lira 22 kuruş isteniyor. Bu İstanbul halkına çok ağır bir yük, bir zulüm. Bu araçları kullanan insanlar alt gelir grupları. Bunları korumamız gerekirken, bu zammı fahiş olarak görüyorum" dedi. Yapılan oylamada İBB'nin zam teklifleri reddedildi. İBB'nin zam talebinin UKOME'de reddedilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Kamu yararına aykırı olarak yüzde 50 oranında fahiş zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.

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İBB’nin fahiş zam talebi reddedildi
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