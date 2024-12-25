İBB’nin gıda paketleri öğrencileri hastanelik etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dağıttığı ve içerisinde sandviç, süt ve kekten oluşan beslenme paketinden kullanan 56 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İzinsiz dağıtıldığı iddia edilen gıdaların yol açtığı skandalla ilgili iki müfettiş görevlendirildi.Dün sabah saatlerinde Şile ilçesinde bulunan 75. Yıl Ortaokulu önünde dağıtılan ürünlerden yiyen öğrencilerde mide bulantısı ve karın ağrısı başladı. Yaşananlar üzerine öğrenciler Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilirken dağıtılan ürünlerden örnek alındığı belirtildi. Ürünler arasında İBB'nin il genelinde dağıttığı İstanbul Halk Süt ürünlerinin bulunduğu belirtildi. Beslenme paketinin içinde sütle birlikte kek ve sandviç de bulunuyor.Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden 54'ünün taburcu edildiği, 2'sinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan olayla ilgili iki müfettiş görevlendirildi. Ekipler tarafından dağıtılan ürünlerden örnek alındı. Ürünlerin okul içinde değil de çevresinde dağıtıldığı belirtildi. Ürünlerin dağıtımıyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden herhangi bir izin alınmadığı ve taraflar arasında bir protokol imzalanmadığı ifade edildi.İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada, "Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavileri yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde öğrencilere dağıtılmış" dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise "Her şey kontrolümüz altında, idari süreç başlatıldı" dedi.Çocuğu zehirlenen veli Eşref Demir, "Büyükşehir belediyesi tarafından sandviç dağıtılmış. Zehirlenme oldu. Sütten mi oldu, tarihi geçmiş sandviçten mi yoksa peynirden mi bilmiyoruz. Çocuklara bu ürünleri vermişler, onlar da zehirlenmiş. Böyle bir şey olmaması lazım. Madem tarihi geçti, çocuklara dağıtılmamalı. Çocuğumun öğretmeni telefon açtı, yarısını ambulansla götürmüşler. Bende çocuğumu alıp getirdim. Çocuğun başına bir şey gelse hesabını kim verecek" ifadelerini kullandı. Yediklerinden zehirlenen öğrenci, "Ben sandviç yedim. Midem bulanmaya başladı ve karnım ağrıdı" dedi.