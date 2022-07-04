İBB’nin iddialarına Bakanlıktan yalanlama! Çevre Bakanlığı İBB’nin iddiasını çürüttü

İDDİALAR YALAN

Söz konusu taşınmazın 68.800,33 m² yüzölçümlü olup Hazine, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hissedarlığında olduğuna dikkat çekildi. Hazine ve Zeytinburnu Belediyesi hisseleri GSB'ye tahsisli olmakla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi hissesi 01.05.1986 tarihli Encümen Kararı ile 40 yıl süreliğine GSB'ye tahsis edildiği belirtildi. 8 Haziran'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca da onaylanan planda ihalesi yapılan parselin güneyinde 5.439 m2 park alanı ayrıldığı ve ihale kapsamında gerekli düzenlemelerin yapıldığı vurgulandı. Açıklama şöyle:

DAYANAĞI YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 28.06.2022 tarih ve 4017854 sayılı yazısı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ruhsat iptaline yönelik işlemi iptal ederek, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen Yapı Ruhsatı doğrultusunda iş ve işlemlerin devam edilmesi bildirildi. Bu açıdan İstanbul Büyükşehir Belediyesince söz konusu iş kapsamında düzenlenen para cezası işleminin hiçbir hukuki dayanağı bulunmuyor.