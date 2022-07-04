İBB’nin iddialarına Bakanlıktan yalanlama! Çevre Bakanlığı İBB’nin iddiasını çürüttü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulduğunun aksine söz konusu Abdi İpekci Spor Kompleksi kapsamında, 5366 sayılı "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 4779 sayılı kanunun ilgili yönetmeliği uyarınca ilgili Yenileme Kurulunca onaylı proje, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının onayına sunulduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onay işlemi yapılmadığı kaydedildi.
İDDİALAR YALAN
Söz konusu taşınmazın 68.800,33 m² yüzölçümlü olup Hazine, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hissedarlığında olduğuna dikkat çekildi. Hazine ve Zeytinburnu Belediyesi hisseleri GSB'ye tahsisli olmakla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi hissesi 01.05.1986 tarihli Encümen Kararı ile 40 yıl süreliğine GSB'ye tahsis edildiği belirtildi. 8 Haziran'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca da onaylanan planda ihalesi yapılan parselin güneyinde 5.439 m2 park alanı ayrıldığı ve ihale kapsamında gerekli düzenlemelerin yapıldığı vurgulandı. Açıklama şöyle:
DAYANAĞI YOK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 28.06.2022 tarih ve 4017854 sayılı yazısı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ruhsat iptaline yönelik işlemi iptal ederek, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen Yapı Ruhsatı doğrultusunda iş ve işlemlerin devam edilmesi bildirildi. Bu açıdan İstanbul Büyükşehir Belediyesince söz konusu iş kapsamında düzenlenen para cezası işleminin hiçbir hukuki dayanağı bulunmuyor.
ALAN YEŞİLLENDİRİLİYOR
Söz konusu iş kapsamında herhangi bir yeşil alanın tahrip edilmesi de söz konusu değil. Aksine eski Abdi İpekci Spor Kompleksinin yıkımından sonra niteliksiz durumda olan ihale kapsamındaki parselde yeni Abdi İpekci Spor Kompleksi tesisi ile birlikte 22.000 m2 yeşil alan düzenlenmesi yapılıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının kent ölçeğinde hizmet verecek spor tesisi faaliyetine yönelik devam eden iş kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hangi saikle yaptığı anlaşılamayan, projeyi durdurma, mühürleme veya cezai işlemleri, en hafif tabirle, görevi kötüye kullanma ve kamu zararı teşkil edecek içerikte hukuki mesnetten yoksun iş ve işlem olarak görülüyor.