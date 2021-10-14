İBB’nin iddiası çöktü! Kreş yapmamanın suçu resmi belgelerle kanıtlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine bağlı sosyal medya hesapları üzerinden, İBB yönetiminin Kağıthane'de kreş yapmak istediğini ancak Kağıthane Belediyesi'nin 16 aydır yer göstermediğini iddia etti.

İBB destekli sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "İBB, okul öncesi eğitim döneminde olan 19 bin 592 çocuğun yaşadığı Kağıthane'de kreş yapmak için Kağıthane Belediyesi'nden yer göstermesi talebinde bulundu. AKP'li Kağıthane Belediyesi, İBB'nin talebine 16 aydır yanıt vermedi." İddiasına yer verdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, 4 Aralık 2020'de İBB'nin söz konusu yazıyı gönderdiğini Kağıthane Belediyesi'nin ise hemen çalışma başlatıp yer tespiti yaparak 12 Aralık'ta yerleri gösteren resmi yazıyı İBB'ye gönderildiğini gösteren yazışmaları paylaştı. Öztekin yaptığı açıklamada, "Hiç mi doğru haber yapamazsınız. Veya ilgili kurumlardan bilgi almadan bu şekilde nasıl yanlış yazabiliyorsunuz? İşte size belgeler... İBB'nin yazısı ve belediyemizin 7 gün gibi kısa sürede cevabı" diye konuştu.

İBB İmar ve Değişiklik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü Aralık 2020'de Kâğıthane Belediyesi'ne bir yazı göndererek "Yuvamız İstanbul Projesi" kapsamında 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için kreş yapılmak üzere kurum görüşü talebi istedi. Kâğıthane Belediyesi tarafından paylaşılan belgelerde İBB yönetimine 7 gün içinde cevap vererek "Seyrantepe Mahallesi 7693 ada 15 parselin bitişiğinde yer alan kısım tescil dışı alana ilişkin Başkanlığınız bünyesinde yürütülmekte olan Yuvamız İstanbul 150 mahalleye 150 kreş projesi kapsamında hazırlanan plan değişikliği ile ilgili kurum görüşümüzü ilgide kayıtlı yazınız ile talep etmektesiniz. Söz konusu kesim 16 Nisan 2012 onanlı Seyrantepe Batı kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Kreş alanı yapılması düşünülen ilgili plan tadilatı teklifi incelenmiş olup, "Otopark ihtiyacının kendi bünyesinde karşılanması, çevresindeki konut alanlarının ihtiyacını karşılayacak şekilde çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi, uygulama aşamasında ayrıntılı zemin etüdü yapılması ve buna uygun inşaat sistemlerinin kullanılması" şeklinde uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.