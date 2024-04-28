İBB’nin ihmali 5 yaşındaki Edanur’u hayattan kopardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin ihmalkarlığı 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine neden oldu.Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine önceki gün saat 16.00 sıralarında, ailesiyle parkta pikniğe gelen 5 yaşındaki Edanur Gezer düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisi ile dolduğu belirlendi. Acı olay sonrasında çukur toprakla kapatılarak etrafına şeritler çekildi.Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada, olay öncesinde park görevlileri ve zabıta ekiplerinin, çocuklarını kaybeden aileyi pikniği sonlandırmaları konusunda uyardığı ileri sürüldü. Açıklamada, "Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı, Varsa ihmali olan personelle ilgili alınacak idari kararların kamuoyuyla eksiksiz paylaşılacağını, evladımızın ölümünden derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, başta ailesi olmak üzere tüm İstanbullulara başsağlığı dileriz" denildi.