İBB’nin ihmali can alıyordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihmali, az daha can kaybına neden olacaktı. Tuzla'da bir otele gitmek isteyen İtalyan turist, kapalı olan Hal Yolu Caddesi'ne geldi. Caddenin girişindeki beton bariyerleri son anda fark eden turist, kar yağışının etkisiyle de yoldan savrularak kar yığınının üzerine çıktı. Aracının yakıtı biten ve donma tehlikesi yaşayan İtalyan turist, aynı yolda mahsur kalan kargo firmasının aracına sığındı. Turist ve kargo personelinin imdadına Tuzla Belediyesi ekipleri yetişti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatıyla olay yerine gelen kar küreme ve tuzlama araçları, mahsur kalan vatandaşları kurtardı. İtalyan turist, belediye personeli tarafından oteline götürüldü. Tuzla Hal Projesi'ne ulaşmak için yapımına 2017'de başlanan Hal Yolu Caddesi, İBB'nin yanlış planlaması sonrası meydana gelen çökmeler nedeniyle trafiğe kapandı. 2 yıldır bir çalışma yapılmadı. İBB ekipleri caddeyi beton bariyerlerle tedbirsiz şekilde kapatırken, hiçbir uyarı levhasının konulmaması ise kazalara davetiye çıkardı.