İBB’nin kesim hanelerinde benzer görüntüler! Tekbirsiz ve hijyenden uzak kesim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 2020 yılında olduğu gibi 2022 yılında da kurban bayramı sınavında başarısız oldu.

İBB yönetimi kurban bayramının hemen öncesinde Anadolu ve Avrupa yakalarında beş ayrı kurban kesim ve satış noktası kurdu. Buralarda kişi başı 2 bin 600 liraya hizmet veren ekiplerin İslami usullere göre kesim yapmadığı iddia edildi.

'TEKBİRSİZ KESİLİYOR'

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kesim alanında ekiplere tepki gösteren bir vatandaş, "Hayvanlar murdar oldu. Kaç yüz kişinin murdar olmuş diyorsun ki 'Uyaracağız' Sağlıksız kesiyorlar, tekbirsiz kesiyorlar yazık günah ya. İşkence yapıyorlar hayvanlara" ifadelerini kullandı.

İBB yönetimi 31 Temuz 2020 yılındaki Kurban Bayramında da benzer skandala imza atmıştı. İBB'nin, Başakşehir Kayaşehir'deki kesim noktası ile Alibeyköy'deki kesim noktalarında hijyen kurallarına dikkat edilmedi. Jenaratörlerin bulunmadığı tesiste elektriklerin gitmesinin ardından makinelerde arıza yaşandı.

Kesim işleminin bir süre durması ile kuyruk uzadı, bekleyen vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Tonlarca ağırlıktaki hayvanlar askıda kaldı. Kimi hayvanlar askıdan düşerek zarar gördü. Vatandaşların birçoğu gece 22.30-23.00'a kadar kesimhanede kaldı.

Bazı vatandaşların kurbanlıkları ise askıda bayramın 2'nci gününe kadar kaldı. Çaresiz vatandaşlar kurbanlıklarının mundar olmaması için bölme ve parçalama işlemlerini kendileri yapmak zorunda kaldı.

Büyük rezaletlerin ardından vatandaşlar isyan etti. Çıkan tartışmalarda birçok kasap işi bırakarak gitti. Vatandaşların kurbanlarının çoğu zamanında teslim edilemedi.