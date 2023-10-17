İBB’nin plansız üst geçit yenilemesi çileye döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında yaptığı plansız üst geçit yenileme çalışması, sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğa neden oluyor. Üst geçidin iki merdiveni söküldü. Geçici olarak yapılan merdivenin dar olması ise özellikle sabah saatlerinde okula giden öğrencilerle işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi. Üst geçitte inip çıkabilmek için dakikalarca kuyrukta bekleyen İstanbullular, İBB yönetimine tepki gösterdi. Esnaf Ömer Toklar, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Eski merdivenlerin yenileme çalışmaları sonucu iptal edilmesi büyük bir mağduriyete sebep oluyor. Mesai saatlerinde köprü ve merdivenler yoğunluktan tıkanıyor. Millet köprüde iniş çıkış için sıra bekliyor. Acilen müdahale edilmesi lazım" dedi.