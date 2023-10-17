Haberler Yaşam Haberleri İBB’nin plansız üst geçit yenilemesi çileye döndü
Giriş Tarihi: 18.10.2023

İBB’nin plansız üst geçit yenilemesi çileye döndü

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
İBB’nin plansız üst geçit yenilemesi çileye döndü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında yaptığı plansız üst geçit yenileme çalışması, sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğa neden oluyor. Üst geçidin iki merdiveni söküldü. Geçici olarak yapılan merdivenin dar olması ise özellikle sabah saatlerinde okula giden öğrencilerle işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi. Üst geçitte inip çıkabilmek için dakikalarca kuyrukta bekleyen İstanbullular, İBB yönetimine tepki gösterdi. Esnaf Ömer Toklar, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Eski merdivenlerin yenileme çalışmaları sonucu iptal edilmesi büyük bir mağduriyete sebep oluyor. Mesai saatlerinde köprü ve merdivenler yoğunluktan tıkanıyor. Millet köprüde iniş çıkış için sıra bekliyor. Acilen müdahale edilmesi lazım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması
İngiliz Sky News'ten skandal yayın! İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Scholz'dan Gazze'deki hastane saldırısı sonrası açıklama: İsrail'in kendilerini savunma hakları var
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Hükümet dev projelerinde hız kesmiyor: 5 il için müjde! Türkiye ulaşımda devrim yaratacak
ARKADAŞINA GÖNDER
İBB’nin plansız üst geçit yenilemesi çileye döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA