İBB’nin tramvay çalışması vatandaşları çileden çıkardı

VATANDAŞTAN İBB'YE TEPKİ "SOSYAL MEDYADA O KADAR ŞEY YAPIYORLAR AMA BOŞ DEMEK Kİ"

Çok beklediklerini ve izdiham olduğu için zor anlar yaşadığını söyleyen bir vatandaş, yoğunluk nedeniyle karışıklık yaşadığını söyledi.

Mağdur olduğunu söyleyen başka bir vatandaş işe, "Seferin ücretiz olması önemli değil. 3 kere de sinyal kesildi zaten. Bu çalışma sabah saatleri yerine akşam saatlerinde ya da hafta sonları yapılsa kimse mağdur olmaz. Bu çok büyük bir ayıptır. İşe gidiyorum yarım saat geç kaldım. İzin aldım. Bu aksamadan haberim yoktu. Böyle şeylerde Büyükşehirin mesaj atması haber vermesi lazım. Sosyal medyada o kadar şey yapıyorlar ama boş demek ki" diye konuştu.