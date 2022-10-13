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Giriş Tarihi: 13.10.2022

İBB’nin yeni yol düzenlemesi bir cana mal oldu

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İBB’nin yeni yol düzenlemesi bir cana mal oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin tüm uyarılara rağmen Bakırköy İncirli Caddesi'ni tek yöne düşürerek trafiği Zümrüt Evler sokağına yönlendirmesi bir cana mal oldu. Önceki gün yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 66 yaşındaki Müberra Demircioğlu Orman, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Gözaltına alınan araç sürücüsü G.F. ise adliyeye sevk edildi. Feci kazanın yaşandığı Zümrüt Evler sokağının, İBB tarafından tek yön düzenlemesi yapılan İncirli Caddesi'nin alternatif yolu olduğu öğrenildi.



Zuhuratbaba Muhtarı Mustafa Aykut İncesaraç, yeni trafik akışının sağlıklı olmadığı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bizzat uyardığını, dilekçeler yazdığını ancak dikkate alınmadığını söyledi. İncesaraç, "Endişelerimi Facebook'ta anlatırken İBB güvenlikleri telefonuma vurup canlı yayınımı engelledi. Ama olan oldu, bir can gitti. Buna sebep olan herkesin en ağır şekilde cezasını çekmesini diliyor ve 'artık yeter' diye haykırıyorum" dedi. Çevre sakinlerinden Uğur Yavuz da "Yeni düzenlemenin ardından ara sokaklarda minibüs terörünü yaşamaya başladık" diye konuştu.

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İBB’nin yeni yol düzenlemesi bir cana mal oldu
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