İBB’nin yürüyen merdiven krizi sürüyor

İstanbul'da metro ile metrobüs istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerde bakım eksikliği nedeniyle sık sık tekrarlanan ve bu yüzden mağduriyet yaşayan vatandaşların tepkisine neden olan arızalar sürüyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ejder Batur, bu kez ÜsküdarÇekmeköy Metro Hattı'nın Ümraniye Çarşı İstasyonu'nda yaşanan yürüyen merdiven arızası nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.Arızalı yürüyen merdivenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Batur, yaşananlara isyan etti. Batur, paylaşımında "Ümraniye Çarşı Metro İstasyonu'nda üç haftadan bu yana yürüyen merdiven çalışmıyor. Bir yönetim düşünün; 5 yıldır bırakın yeni bir eser üretmeyi var olanı bile işletemiyor, tamiratını dahi yapamıyor. Kaldığımız yerden devam etmeye, 'Yeniden İstanbul' demeye dört aydan az kaldı" ifadelerini kullandı.