İBB’ye bir günde 7 bin klima şikayeti

İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçları arasında yer alan metrobüslerden bazılarının klimalarının çalışmaması, sıcak havada bunalan vatandaşların tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, hava sıcaklığının arttığı kentte kimi metrobüslerin klimalarının çalışmaması ya da yeterince serinletmemesine tepki gösteriyor. Megakentliler, gün boyu kalabalık olan metrobüslerde sıcak havadan dolayı zor anlar yaşıyor. Havasız ve çok sıcak ortamda seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor. Kentte hava sıcaklığının arttığı 4 Haziran Salı günü, çalışmayan klimalarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 7 binin üzerinde şikayet iletildiği öğrenildi.