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Giriş Tarihi: 14.11.2021 15:19 Son Güncelleme: 14.11.2021 16:13

İBB’ye zor soru: “Toplamda kaç yürüyen merdiven ve asansör kullanıma kapalı?”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İBB’ye zor soru: “Toplamda kaç yürüyen merdiven ve asansör kullanıma kapalı?”

İBB yönetimi metrolardaki yürüyen merdivenlerin bazılarını tasarruf gerekçesiyle şerit ve bariyerlerle kapattı. Bu uygulama vatandaşlar tarafından tepki çekti. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur ise İBB Beyaz Masa’ya metrolardaki yürüyen merdivenlerin bazılarının tasarruf amacıyla kapatılması konusunda zor bir soru yönelterek “Metro duraklarındaki yürüyen merdivenleri “tasarruf” amacıyla kullanıma kapattığınız doğru mudur? Bu amaçla toplamda kaç yürüyen merdiven ve asansör kullanıma kapalıdır? Tasarruf için kısıntıya gittiğiniz başka belediye hizmetleri var mıdır?” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrolardaki yürüyen merdivenlerin bazılarını tasarruf gerekçesiyle şerit ve bariyerlerle kapatmıştı. Kadıköy - Tavşantepe Metro Hattı'nın Esenkent ve Tavşantepe duraklarında bulunan bariyerlerin üzerine asılan notta ise "Sayın yolcularımız ekipmanlarımız tasarruf nedeni ile kapalı tutulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer almıştı.

TASARRUF UYGULAMASI TEPKİ ÇEKTİ

İBB'nin bu tasarruf yöntemi tepkiyle karşılandı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP'li İBB Yönetimi 44 bin 995 yandaşını işe alırken düşünmediği tasarrufu yürüyen merdivenden yapmayı düşünmüş" ifadelerini kullandı.

"TOPLAMDA KAÇ YÜRÜYEN MERDİVEN VE ASANSÖR KULLANIMA KAPALIDIR?"

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur İBB Beyaz Masa'ya İstanbul'daki metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerin bazılarının tasarruf amacıyla kapatılması konusunda sosyal medyadan zor bir soru yöneltti.

Cesur resmi Twitter hesabından şu soruları sordu: "Merhaba @ibbbeyazmasa, Metro duraklarındaki yürüyen merdivenleri "tasarruf" amacıyla kullanıma kapattığınız doğru mudur? Bu amaçla toplamda kaç yürüyen merdiven ve asansör kullanıma kapalıdır? Tasarruf için kısıntıya gittiğiniz başka belediye hizmetleri var mıdır? Teşekkürler." Cesur ayrıca şu yorumu yaptı: "Standart merdivenlerin de önünü kapatıp "tasarruf" yazmışlar. Basınca kirleniyor temizlik masrafı çıkıyor arkadaşlar. Lütfen metrodan uçarak çıkınız."

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İBB’ye zor soru: “Toplamda kaç yürüyen merdiven ve asansör kullanıma kapalı?”
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