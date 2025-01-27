Haberler Yaşam Haberleri ‘İblisin oğluyum’ deyip tehdit eden medyuma dava
Giriş Tarihi: 28.1.2025

‘İblisin oğluyum’ deyip tehdit eden medyuma dava

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
‘İblisin oğluyum’ deyip tehdit eden medyuma dava
İstanbul'da fal baktırmak için sosyal medyada "medyumhüseyinkorkmaz" adlı hesaptan kendisine ulaşan Adile D.'den (31) tehditle para isteyen Mehmet Ş. hakkında 14 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddiaya göre Mehmet Ş. 2023'ün aralık ayında fal baktırmak için kendisini arayan Adile D.'ye üzerinde büyü olduğunu söyleyip büyüyü bozmak için 3 bin lira istedi. Parayı veren kadın, "Annen Zehra'ya, kardeşin Can'a acımam", "Ben iblisin oğluyum" şeklinde mesajlar göndererek 20 bin lira daha isteyen Mehmet Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcılıktan sabıkalı Mehmet Ş.'nin 14 yıla kadar hapsi isteniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İblisin oğluyum’ deyip tehdit eden medyuma dava
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA