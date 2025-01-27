‘İblisin oğluyum’ deyip tehdit eden medyuma dava

İstanbul'da fal baktırmak için sosyal medyada "medyumhüseyinkorkmaz" adlı hesaptan kendisine ulaşan Adile D.'den (31) tehditle para isteyen Mehmet Ş. hakkında 14 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddiaya göre Mehmet Ş. 2023'ün aralık ayında fal baktırmak için kendisini arayan Adile D.'ye üzerinde büyü olduğunu söyleyip büyüyü bozmak için 3 bin lira istedi. Parayı veren kadın, "Annen Zehra'ya, kardeşin Can'a acımam", "Ben iblisin oğluyum" şeklinde mesajlar göndererek 20 bin lira daha isteyen Mehmet Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcılıktan sabıkalı Mehmet Ş.'nin 14 yıla kadar hapsi isteniyor.