İbrahim Can annesinin gözü önünde öldürülmüştü: Cinayetin 5’inci yılında kritik gelişme!

DAVADA TUTUKLU SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İddia makamı ilk derece mahkemesince verilen kararda Oktay Doğru hakkındaki suçun hatalı vasıflandırıldığını belirterek, 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. 1'inci Ceza Dairesi heyeti, Oktay Doğru'ya, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezası verdi. Heyet, Doğru'nun cezasını, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayıp 25 yıla indirdi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılan tutuksuz sanıklar Semih Tatlı ile Tugay Aras da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Her 2 sanık hakkında da 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak cezaları 15'er yıla düşürüldü. Tatlı ile Aras duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tutuksuz sanık Furkan Ali U.'nun ise yine beraatine karar verildi.

Eylül 2023'te BAM 1'inci Ceza Dairesi tarafından verilen kararlar, İbrahim Can Asanı'nın ölümünün 5'inci yıl dönümünde Yargıtay tarafından da onandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör