İbrahim Halil Kay Güreş Salonu’nun Açılışı Yapıldı

Çorum'da düzenlen Türkiye Güreş Şampiyonasına giderken meydana gelen trafik kazasında vefat eden Güreş Antrenörü İbrahim Halil Kay anısına Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü katkılarıyla Fatih Ortaokulunda hazır hale getirilen İbrahim Halil Kay Güreş salonunun açılışı yapıldı.

Güreş salonunun açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, Batman Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Okul idaresi, TPAO bünyesinde bulunan spor branşlarının antrenörleri, sporcular ve merhum antrenörün ailesi katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kısa spor yaşamında çok sayıda milli güreş sporcusu yetiştiren merhum Güreş Antrenörü İbrahim Halil Kay'ın Batman sporuna ve milli sporumuz güreş dalında verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketini oğul Muhammet Kay'a Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir tarafından verildi.