Haberler Yaşam Haberleri İbrahim Kocademir 2. el otomobil dolandırıcılığına dikkat çekti
Giriş Tarihi: 6.9.2023 10:20

İbrahim Kocademir 2. el otomobil dolandırıcılığına dikkat çekti

2. El otomobil piyasasının son dönemde karşılaştığı zorluklardan biri de dolandırıcılık vakalarının artışı olarak öne çıkıyor. Poyraz Motors İşletmesi'nin temsilcisi İbrahim Kocademir, araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren önemli tüyolarla dolandırıcılık riskine karşı uyarıyor. Kocademir'in açıklamalarına göre, ekspertiz işlemi yapılmadan ve güvenli ödeme yöntemleri kullanılmadan gerçekleştirilen 2. el otomobil alımları, tüketicileri maddi kayıplarla karşı karşıya bırakabiliyor.

İbrahim Kocademir 2. el otomobil dolandırıcılığına dikkat çekti

Kocademir, 2. el otomobil piyasasında yaşanan dolandırıcılık vakalarının son dönemde arttığına dikkat çekerek, "Araç alırken dikkatli olmak ve önlemleri almak, her zaman önemlidir; ancak son zamanlarda bu durum daha da kritik hale geldi. Dolandırıcılar, tüketicilerin güvenini suiistimal ederek, sahte ilanlarla ve manipüle edilmiş bilgilerle dolandırıcılık yapabiliyorlar." dedi.

Ekspertiz işleminin araç alımında büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kocademir, "Aracı alacağınız şehre gitmeden önce de SMS üzerinden sorgulamalarla aracın adeta bir GBT'sini çıkarabilirsiniz. KM bilgileri gerçek mi, hasar bilgileri doğru mu, bu konuları bir SMS ile öğrenmeniz mümkün. Araç alımında diğer bir önemli konu da mutlaka bir ekspertiz raporu çıkarılmasıdır. Bu rapor, aracın teknik durumu hakkında detaylı bilgi verir ve olası problemleri önceden tespit etmemize yardımcı olur. Ekspertiz işlemi yapılmadan yapılan alımlar, sürpriz problemlerle dolu bir sürece yol açabilir." şeklinde uyarılarda bulundu.

Aynı zamanda güvenli ödeme yöntemlerinin kullanılmasının da büyük bir önem taşıdığını belirten Kocademir, "Ödeme konusunda dikkatli olmalıyız. Özellikle online platformlarda veya görünmeyen kişilerle yapılan alımlarda, ödemenin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır. Kapora gibi ön ödemelerden kaçınılmalı ve mümkünse banka havalesi gibi izlenebilir ödeme yöntemleri tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kocademir'in açıklamaları 2. el otomobil almak isteyenleri dolandırıcılık riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmaktadır. Ekspertiz raporu almanın ve güvenli ödeme yöntemlerini tercih etmenin, tüketicileri maddi kayıplardan koruyacağı unutulmamalıdır. Dolandırıcılıkla mücadelede tüketicilerin bilinçli ve tedbirli olmaları büyük bir öneme sahiptir.


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İbrahim Kocademir 2. el otomobil dolandırıcılığına dikkat çekti
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