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Giriş Tarihi: 14.1.2022 13:34 Son Güncelleme: 14.1.2022 13:57

İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde sona gelindi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde sona gelindi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karşıyaka Mahallesinde yapımı devam eden ve bölgenin sosyal donatı alanı ihtiyacını karşılayacak olan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, inşaatında sona gelinen İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'ni inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve teknik ekip ile Karşıyaka Mahallesinde yapımı devam eden İbrahim Tatlıses Kültür Merkezini inceleyen Başkan Canpolat, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

"Gençliğe yapılan yatırım, en büyük yatırım" anlayışıyla 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindiği aktarıldı.

Haliliye'nin sosyal donatı alanı ihtiyacını karşılayacak olan projede; kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerin gösterildiği Konferans Salonu, birbirinden lezzetli yemeklerin kazanlarda kaynadığı Gastronomi Merkezi, istihdama yönelik Meslek Edindirme Atölyeleri, Kitap Kafe ve Kütüphane yer alacak
Bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına katkı sunacak olan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

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İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde sona gelindi
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