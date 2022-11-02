İbrahim Tatlıses şoförden şikayetçi olmadı: Savcılık takipsizlik verdi

SOLUĞU SAHNEDE ALDI: ALLAH YÜZÜMÜZE BAKTI

Alçılı ayağıyla hastaneden taburcu olan Tatlıses ertesi gün soluğu sahnede almıştı. Tatlıses, "Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah yüzümüze baktı. Allah'ın sevgili kuluyum demek ki. Bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim" açıklamasında bulunmuştu.