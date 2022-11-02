İbrahim Tatlıses şoförden şikayetçi olmadı: Savcılık takipsizlik verdi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in 25 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazasıyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi'ne seyreden içerisinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerleyen kamyonet hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan kayarak şarampolde kayalıklara sıkışırken kamyonetin de ön bölümü uçuruma doğru kaydı. Tatlıses'in sıkıştığı minibüs ise halatlara bağlanarak vinç yardımıyla yola çıkarıldı. Tatlıses ve diğer yaralılar araçtan çıkarılarak hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.
SOLUĞU SAHNEDE ALDI: ALLAH YÜZÜMÜZE BAKTI
Alçılı ayağıyla hastaneden taburcu olan Tatlıses ertesi gün soluğu sahnede almıştı. Tatlıses, "Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah yüzümüze baktı. Allah'ın sevgili kuluyum demek ki. Bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim" açıklamasında bulunmuştu.
TATLISES ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM DEDİ DOSYA KAPANDI
Kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, minibüste bulunan İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 8 kişinin ifadesini aldı. Alınan beyanlarda, kamyonet sürücüsü şüpheli Gültekin Gülsoy'dan şikayetçi olmadıklarını belirtti. Savcılık, şüphelinin eyleminin 'taksirle yaralama' suçuna girdiğini, bu eylemin de şikayete tabi olduğunu belirterek tarafların birbirlerinden şikayetçi olmamaları nedeniyle takipsizlik kararı verdi.Son dakika: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden dönmüştü! Tatlıses'ten sevindiren haber