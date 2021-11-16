İbrahim Tatlıses’ten Şanlıurfalı şampiyon sporculara tebrik

İspanya'da düzenlenen dünya vücut geliştirme şampiyonasında Şanlıurfalı Abdussamet Çevik ve İstanbul maraton koşusunda da Türkiye rekoru kıran Şanlıurfalı Hüseyin Can Şanlıurfa'ya büyük gurur yaşattı. Başarılı sporcuları birçok kişi tebrik ederek yanlarında olduklarını dile getirdi.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret eden sporcular ödüllendirildi. Bu ziyaret sonrası Şanlıurfalı ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses sporcular için "Ülkemi ve memleketimi en iyi şekilde temsil ettikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca İbrahim Tatlıses Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e de desteklerinden dolayı "Memleketim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.