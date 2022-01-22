‘İbrahim unuttuğumuz duyguları hatırlattı’

Öğretmeni ve annesinin doğum gününü kutladığı minik İbrahim’in görüntüleri herkesin yüreğini sızlattı. Öğretmeni Dilara Kuş: İbrahim’deki anneye minnet, mahcubiyet ve saf mutluluk hepimize iyi geldi...
İstanbul Esenyurt'ta bir ilkokulda 2 yıldır görev yapan okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş (23), öğrencisine annesiyle birlikte doğum günü sürprizi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, milyonlarca kez izlendi. Suriyeli baba ve Mısırlı annenin çocuğu olan İbrahim Alshalet (6) pastalı sürprizi görünce gözleri doldu. Eğik başı, mahcup duruşuyla yürekleri titreten İbrahim A., sürpriz karşısında, kendini tutamayarak annesinin beline sarıldı. Hayatında ilk kez okulda arkadaşlarıyla doğum günü kutlayan İbrahim A. daha sonra annesinin pamuk ellerini defalarca öptü. 7'den 70'e herkese duygu dolu anlar yaşatan görüntüler "İyi ki doğdun İbrahim" notuyla paylaşıldı. Milyonların konuştuğu videoyu sosyal medyada paylaşan Dilara öğretmen ise yürekleri ısıtan anları SABAH'a anlattı:
"Dilara Öğretmen" isimli Instagram hesabında öğrencilerime hazırladığım sanat etkinliklerini, oyunları, deneyleri paylaşıyordum. Gelecekte bir arşivim olsun, başka öğretmenlere yol gösterici olsun diye. Ben sınıfımdaki bütün öğrencilerimin doğum gününü ailesiyle birlikte planlayıp mutlaka kutluyorum. İbrahim'in doğum günü 2.5 ay önceydi. Biz o videoyu 5 Kasım'da çekmiştik. Beni çok duygulandıran bir video olduğu için paylaştım. Videoyu çekerken çok ağladım, tüylerim diken diken oldu. Bence İbrahim bize, ülkede ihtiyacımız olan ve unuttuğumuz bazı duyguları hatırlattı. İbrahim'deki, anneye minnet duygusu, gözlerinin içindeki sevinç, o mahcubiyet, saf mutluluk hepimize iyi geldi.
Öğretmen olduğum ilk günden beri kendime ve diğer öğretmen arkadaşlarıma söylediğim bir şey var: Çocuklar bizim onların ellerinden tutmamızı bekliyor. 81 ilde neresi olursa olsun ben öğretmenlik mesleğimi sevgi ve şefkatle yaparım. Bir tane bile çocuğun elinden tutsak, hayatına dokunsak, onu mutlu etsek bu bizim için en gurur verici şey.
Ben kendi çocukluğumda okula giderken bir gün bile ağlamadım. Hep zevkle gittim. Ben de İbrahim'in ilk öğretmeniyim. Benim de öğrencilerimin okula zevkle gelmelerini istiyorum. Çocuklar bize ilk geldiklerinde şekil verilmemiş bir hamur gibiler. Onlara şekil veren, bilgilendiren, hayatla tanıştıran, yönlendiren ailesinden sonra öğretmenleridir. Öğrencilerimle gönül bağı kuruyorum.
'İBRAHİM GÖZLERİNİN İÇİ GÜLEN, HASSAS BİR ÇOCUK'
ANNE Amira Alshalet ise şunları söyledi: "Mısır'dan tatil için Türkiye'ye geldiğimde Suriye'deki savaştan kaçan eşimle tanıştım. İbrahim ve kardeşi Hamza (3) İstanbul doğumlu. Her yıl doğum gününü kutluyoruz. Fakat bu yıl ilk kez okulda arkadaşlarıyla kutladık. O yüzden çok mutlu oldu. Okulunu, öğretmenini ve arkadaşlarını çok seviyor. Çok duygusal, olgun, gözlerinin içi gülen, hassas bir çocuk. Türkler çok iyi insanlar. Binlerce kişi İbrahim'e oyuncak göndermek, okullarında okutmak istedi. Kendi çocukları gibi onu sahiplendiler."