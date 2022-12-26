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Giriş Tarihi: 26.12.2022

İç Anadolu’da kar Antalya’da fırtına

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İç Anadolu’da kar Antalya’da fırtına
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahminlerine göre, yurtta yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bugün İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Karadeniz ve Güneydoğu'da ise yağmur yağmur ve sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın ise Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis etkili olacak. Son günlerde yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da hava sıcaklıkları 19 dereceye kadar ulaşıyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya Körfezi'nde bugün fırtınanın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın 74 kilometre kuvvetinde fırtına şeklinde esebileceği belirtildi. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

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İç Anadolu’da kar Antalya’da fırtına
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