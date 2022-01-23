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Giriş Tarihi: 23.1.2022 13:25 Son Güncelleme: 23.1.2022 13:40

İç Anadolu'da ulaşıma kar engeli

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İç Anadolu’da ulaşıma kar engeli

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kayseri-Malatya- Sivas-Erzincan, Nevşehir-Aksaray karayolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Öte yandan Sivas, Nevşehir ve Yozgat illerinde de bir çok yolda tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kayseri-Malatya Karayolu ile Sivas-Erzincan Karayolu, Nevşehir-Aksaray Karayollarının ulaşıma kapandığı belirtildi. Sivas'ın Günü-Darende yolu ile Suşehri - Şerefiye - Zara il yolunun 22. ve 29. kilometreleri arası yoğun esinti ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi ve Şarkışla ilçe yolları ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçe yolları da trafik emniyeti nedeniyle ulaşımı kapatıldı. Yozgat ile Sivas'ın sınırında bulunan Gemerek -Sızır- Çayıralan il yolunun da 0-32. km'leri, Gemerek -Çepni - İnkışla il yolunun 0- 45. km'leri arası ulaşıma kapandı.

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İç Anadolu'da ulaşıma kar engeli
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