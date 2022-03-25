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Giriş Tarihi: 25.3.2022 12:45 Son Güncelleme: 25.3.2022 13:15

İç çamaşırında 4 bin 900 adet uyuşturucu hap çıktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
İç çamaşırında 4 bin 900 adet uyuşturucu hap çıktı

Adana’da polisin durduğu otomobilde bulunan bir kişinin iç çamaşırında 4 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçtaki 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışına yönelik yaptığı çalışmalarda kente bir otomobilde uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine otomobilin geliş güzergahında önlem aldıktan sonra otomobili Sarıçam ilçesi girişinde durdurdu. Otomobildeki 3 şüpheli arandı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Yapılan aramada otomobilde uyuşturucu hap bulunamazken, arka koltukta oturan M.E.'nin (33) iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. M.E., otomobilin sürücüsü A.A. (43) ve ön koltukta oturan A.M. (32) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın suçlamaları kabul etmeyerek ifadelerinde, "M.E.'nin uyuşturucu hap taşıdığından haberimiz yoktu. Suçsuzuz" dediği öne sürüldü. İç çamaşırından uyuşturucu çıkan M.E.'nin ise iki arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı da tutuklandı.

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İç çamaşırında 4 bin 900 adet uyuşturucu hap çıktı
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