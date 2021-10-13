İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Adana polisi, uyuşturucu satıldığı ileri sürülen bir eve baskın düzenledi. Evde bulunan biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. 19 yaşındaki C.H.'nin şüpheli tavırları üzerine yapılan üst aramasındaysa; iç çamaşırına gizlediği 40.31 gram sentetik Kannabinoid katkılı toz madde çıktı. Evden de 29 adet 'Captagon' ile uyuşturucu niteliği olan ve yeşil reçete ile verilen 'Gerica' adlı hap ele geçirildi. Genç kadının beraber yaşadığı Nurullah A., "C.H., polisi görünce panikledi. Beni korumak için uyuşturucu sakladı. Ben satıcı değil içiciyim" dedi. Hakim karşısına çıkan Nurullah A., tutuklandı, kadın serbest.

KÖPEKLE ARAMA YAPILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Sarıçam Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı istihbaratı üzerine söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Evde bulunan C.H. ile birlikte yaşadığı Nurullah A. (20) ve arkadaşları Caner Z. (20) gözaltına alınırken, özel eğitimli narkotik detektör köpeğiyle de kapsamlı bir arama yapıldı.

İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

Şüpheli hareketlerde bulunan C.H.'nin yapılan üst aramasında da iç çamaşırına gizlediği paketten tam 40.31 gram sentetik Kannabinoid katkılı toz madde ele geçirildi. Evdeki aramalarda da 29 adet 'Captagon' ile birlikte uyuşturucu özelliği olan ve sara nöbetlerinin tedavisi kullanıldığı gibi sadece 'yeşil reçete' ile verilen 55 adet de 'Gerica' adlı hap ele geçirildi.

EŞİM BENİ KORUMAK İSTEDİ

Daha önce de uyuşturucu satışından suç kaydı bulunan Nurullah A., "Ben satıcı değil içiciyim. Bağımlı olduğum için C.H., polisi görünce panikleyip uyuşturucu iç çamaşırına saklayıp, beni korumaya çalıştı. Uyuşturucuyu da adını bilmediğim birisinden aldım" savunmasını yaptı. Ancak, hakkında uyuşturucu sattığına dair ifade ve tespitler bulunan zanlı tutuklandı; diğer iki kişi de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.