Emine Erdoğan’dan bağımlılıkla mücadele vurgusu: İç dünyamızdaki çiçekleri soldurmasına izin vermeyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, bağımlılığın çeşitlendiğine vurgu yaparken, dijital bağımlılığa da dikkat çekti.Emine Erdoğan, "Bilinçsiz ve aşırı internet kullanımı, sosyal medya, dijital oyun, çevrimiçi alışveriş, çevrimiçi kumar gibi birçok yeni bağımlılığı hayatımıza soktu. Bağımlılıkların farkına varmak, önleyici çalışmalar yürütmek, yani sonu bağımlılığa varacak yolları en başında kapatmak hepimizin görevidir. Bağımlılıkların, iç dünyamızdaki çiçekleri soldurmasına izin vermeyelim" dedi. Yeşilay'ın faaliyetlerine büyük önem verdiğini belirten Emine Erdoğan, "Salgın öncesine kadar sayısı 36 olan Yeşilay Danışmanlık merkezlerimiz, bugün 105 merkeze ulaştı. 2017'de Şanlıurfa ve 2018'de Ümraniye açılışlarını beraber yapmıştık. Bu süreçte büyük emeklerle sürdürdüğünüz çalışmalarınıza şahit oldum. Yeşilay, benim gönlümde, umudun ve yeniden doğuşun adıdır" diye konuştu.Bağımlılıkların insanları fiziksel olduğu kadar zihinsel, ruhsal ve sosyal açıdan da etkilediğini aktaran Emine Erdoğan, "Şahsi sandığımız bağımlılık, zaman içinde toplum için büyük bir tehdit unsuruna dönüşür. Birçok bağımlılığın, suça giden kestirme bir yol olduğunu biliyoruz. Bağımlı bireyler yaşamsal işlevlerini kaybederken, tedavi süreci işgücü kaybına neden oluyor. Bireyden başlayarak topluma ve kamuya büyüyerek yayılan bir sorunlar yumağı haline geliyor" ifadelerini kullandı.Dünyada 1 milyarın üzerinde sigara bağımlısı insan olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Dünyada her yıl 7 milyondan fazla insan, tütün kullanımına bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. 700 milyon çocuk sigara dumanına maruz kalıyor. Alkol bağımlılığı, çeşitli kanserlerden ruhsal bozukluklara kadar 60'a yakın hastalığa neden oluyor. Şiddet, suça eğilim, trafik kazaları, ekonomik ve sosyal sorunlar gibi yıkıcı etkileri olan sonuçlar doğuruyor. Bağımlılıkların pençesinde ömür sürenlerin yaş ortalaması her gün düşüyor" dedi.Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Bilinçsiz ve aşırı internet kullanımı, sosyal medya, dijital oyun, çevrimiçi alışveriş, çevrimiçi kumar gibi birçok yeni bağımlılığı hayatımıza soktu. Dünya Sağlık Örgütü, 2018'de dijital oyun bağımlılığını 'ruhsal sağlık problemi' kategorisine aldı ve 'oyun rahatsızlığı' olarak isimlendirdi. Dijital bağımlılığa dikkat edelim. Sorunlarla mücadele, sorunun köküne inmeyi gerektirir. Bireysel ve toplumsal hayatımızı tehdit eder hale gelen ve sürekli çeşitlenen bu bağımlılıkların kaynağını elbirliğiyle bulmalıyız."