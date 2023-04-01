İçeceklerine kokusuz aseton atıp dolandırdılar

İZMR'DE özellikle kente gelen turistlerin banka hesaplarını ele geçiren çeteye yönelik 12 eğlence mekânı ve 25 ikamete eşzamanlı olarak Günbatımı Operasyonu düzenlendi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerden aralarında çete lideri H.A.'nın da bulunduğu 8'i tutuklandı. Çetenin eğlence mekânlarına gelen müşterilerin içeceklerine kokusuz aseton atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından yüksek miktarda para çektikleri tespit edilirken, müşteriler ile çete üyeleri arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı. İHA