Haberler Yaşam Haberleri İçeceklerine kokusuz aseton atıp dolandırdılar
Giriş Tarihi: 2.4.2023

İçeceklerine kokusuz aseton atıp dolandırdılar

İçeceklerine kokusuz aseton atıp dolandırdılar
İZMR'DE özellikle kente gelen turistlerin banka hesaplarını ele geçiren çeteye yönelik 12 eğlence mekânı ve 25 ikamete eşzamanlı olarak Günbatımı Operasyonu düzenlendi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerden aralarında çete lideri H.A.'nın da bulunduğu 8'i tutuklandı. Çetenin eğlence mekânlarına gelen müşterilerin içeceklerine kokusuz aseton atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından yüksek miktarda para çektikleri tespit edilirken, müşteriler ile çete üyeleri arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?
Nevşin Mengü'den 'Seccade fetvası': Kılıçdaroğlu'nu aklamak için ne yapacaklarını şaşırdılar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Bilgin açıkladı: Maaşlara vergi ayarı geliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: CHP zihniyetinin ta kendisi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
SON DAKİKA Haberi: Seccadeye ayakkabı ile basan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor! Aklamak isteyen İsmail Saymaz da nasibini aldı
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte maaş ödeme günleri
Bakan Nebati'den kentsel dönüşüm çağrısı: Maliyetin tamamını karşılayacak kredi paketi oluşturduk
ARKADAŞINA GÖNDER
İçeceklerine kokusuz aseton atıp dolandırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA