İçerisinde 20 bin dolar vardı... Çaldı ve kısa sürede yakalandı

İstanbul Şişli'de bir yankesici; Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede oturan İran uyruklu turist M.A.'nın çantasını çaldı. İçerisinde 20 bin dolar ve bin 900 lira nakit para bulunan çantasının çalındığını fark eden M.A. hemen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

Yankesici, içinde 20 bin dolar olan çantayı böyle çaldı | Video

Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Önleme Büro Polisleri; güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan araştırmalar neticesinde açık kimliği saptanan ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yankesici S.D., kısa süre içerisinde Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde bulunan bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. "Yankesicilik" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.