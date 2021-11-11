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Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:40 Son Güncelleme: 11.11.2021 10:52

İçerisinde 20 bin dolar vardı... Çaldı ve kısa sürede yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İçerisinde 20 bin dolar vardı... Çaldı ve kısa sürede yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kafede oturan İran uyruklu turistin içerisinde 20 bin dolar olan çantasını çalan bir yankesiciyi kısa sürede yakaladı.

İstanbul Şişli'de bir yankesici; Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede oturan İran uyruklu turist M.A.'nın çantasını çaldı. İçerisinde 20 bin dolar ve bin 900 lira nakit para bulunan çantasının çalındığını fark eden M.A. hemen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

Yankesici, içinde 20 bin dolar olan çantayı böyle çaldı | Video

Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Önleme Büro Polisleri; güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan araştırmalar neticesinde açık kimliği saptanan ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yankesici S.D., kısa süre içerisinde Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde bulunan bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. "Yankesicilik" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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İçerisinde 20 bin dolar vardı... Çaldı ve kısa sürede yakalandı
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